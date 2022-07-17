محافظ الشرقية يفاجئ موقف الزقازيق - أبو حماد لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موقف الزقازيق - أبو حماد بمدينة الزقازيق للاطمئنان على التزام السائقين بتطبيق تعريفه الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكداً على سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية قائلاً لن أسمح بإستغلال المواطنين.

أكد المحافظ على سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمرور بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة إنتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً على ضبط السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر على السيارة موضحاً بها خط السير وتعريفة الركوب ، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.

ومن جانب آخر، أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولة مفاجئة بقريه الأسدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز وكذلك التأكد من سلامه الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

توجه محافظ الشرقية لمركز طب الأسرة بالأسدية التابع للإدارة الصحية بأبو حماد للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمتردين علي المركز من أبناء القرية ،، وبمراجعة سجل الحضور والإنصراف تبين عدم التزام عدد من الأطباء وهيئة التمريض والنوبتجيات الصباحية بمواعيد العمل الرسمية ليقرر المحافظ إحالة مدير مركز طب الأسرة للتحقيق لعدم انتظام العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الأسدية بتفقد مقر الوحدة المحلية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم ، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالأسدية بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو وبيئي وصحي للمواطنين والتصدي لحالات البناء المخالف والتعدي علي الأرض الزراعية واملاك الدولة , مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.