محافظ الشرقية يتفقد نقطة الوسيطة بالغار ويشدد على زيادة الوريادت لرفع المخلفات

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإستمرار متابعة أعمال وحدة التدخل السريع وتكثيف ورديات العمل الصباحيه والمسائية على مدار اليوم لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطه بالغار ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطاره.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة ، للإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز الزقازيق تفقد أعمال المرحلة الأولى من تغطية ورصف طريق أبو حاكم / ميت أبو على والتى تشمل تغطية ترعة شرويدة بطول 4200 متر بدءا من موقف أبو حاكم وصولا لقرية ميت أبو علي بمركز الزقازيق وكذلك الأعمال التمهيدية لرصف الطريق وتمهيده أمام حركة السيارات والمارة بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه , مشددا علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق طبقا للجدول الزمني المحدد.

أوضح محافظ الشرقية أن الطريق يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين طريق منيا القمح / الزقازيق مع طريق بلبيس / الزقازيق الصحراوي مارا بقريتي ميت أبو علي وطلحة بردين وكذلك الربط بين طريق بلبيس / القاهرة الصحراوي وبلبيس / الزقازيق وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتوفيرا للوقت والجهد.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.