محافظ الدقهلية يحيل 40 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق اسفرت عن تحرير 40 محضرا في مجال المخابز بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها ببعض المراكز والمدن، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والمحلات والاسواق بمراكز ميت غمر وتمي الأمديد ميت غمر وبلقاس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن18 محضرنقص وزن و7 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيةو2 محاضر توقف عن الإنتاج و3محاضر تصرف في دقيق مدعم و5 محاضر عدم وجود سجل و2 محضر عدم اعلان عن أسعار المقررات التموينيه و3 محاضر غلق في أوقات العمل الرسمية وتم التحفظ على 19 شيكارة دقيق مدعم.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.