محافظ الإسماعيلية يتابع وصول حُجاج المحافظة.. صور

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إجراءات وصول بعثة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية، حتى وصولهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أمام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية يتابع بشكل يومى ومستمر مع كافة الجهات المعنية والتسهيلات الخاصة بعدد 46حاج من محافظة الإسماعيلية، من اليوم الأول لسفرهم وحتى عودتهم اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأكدت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ كافة توجيهات المحافظ، بشأن رعاية ومساعدة بعثة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، سواء قبل السفر وإنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى متابعتهم بشكلٍ يومى ومستمر خلال تواجدهم فى الأراضى المقدسة، وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمامهم.

بالإضافة لاستقبالهم اليوم منذ اللحظة الأولى لوصولهم المطار، وسرعة إنهاء الإجراءات وحتى وصولهم لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.

ومن جانبهم، وجَّه الحُجاج الشكر لمحافظ الإسماعيلية، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، على رعايتهم، ومتابعتهم المستمر أثناء أداء الفريضة بالأراضى المقدسة، وحتى وصولهم واستقبالهم اليوم عقب الانتهاء من تأدية مناسك الحج.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي1443 هجرى 2022 م، 40 حاج وحاجة تابِعين للجمعيات الأهلية، وعدد 5من أُسَر الشهداء، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وجَّهت أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أى عقبات لكى يؤدى الحجاج المناسك فى سهولةٍ ويسر.