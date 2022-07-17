محافظ الأقصر يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وشملت جولة المحافظ تفقد موقف سيارات المنشأة والزينية والحبيل شرق نفق محطة السكة الحديد، وموقف المحافظات والأقاليم، وموقف سيارات البياضية، وحرص المحافظ خلال الجولة الميدانية على التحدث مع المواطنين والسائقين، بخصوص تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من التزام السائقين على جميع الخطوط بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه تم وضع تعريفة طفيفة وعادلة بنسبة ما بين 5% إلى 7% روعي فيها مصلحة المواطنين والسائقين، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية مطالبا الجميع بالوقوف صف واحد مع دولتنا المصرية.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية باستمرار الحملات الرقابية والمرور الدوري على جميع المواقف بنطاق المحافظة على مدار اليوم لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة على السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من، اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور، والمقدم مصطفي مهران رئيس مباحث المرور، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات المرور وإدارة المواقف بالمحافظة .

وكان قد اعتمد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة ما بين 5 لـ7%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وتضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين .

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة من 5 لـ7%، بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة )، بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وتم تكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونياً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية، وتوجيه ادارة مرور الأقصر بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء، حيث تم التنسيق مع محافظات الجوار (البحر الأحمر – قنا – أسوان ) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة الأقصر وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (1)



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (2)



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (3)



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (4)



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (5)



محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة (6)