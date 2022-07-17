محافظ أسوان يوقع غرامة 30 ألف جنيه على أحد الأندية والشركات لإلقائهما المخلفات

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تحرير محضر مخالفة مع تطبيق غرامة مالية 30 ألف جنيه على أحد الأندية وأحد الشركات بطريق كورنيش النيل، بعد رصده لقيام هذه المنشآت بإلقاء مخلفاتها من القمامة على الطريق الرئيسي لكورنيش النيل.

وفى بيان صحفى، شدد محافظ أسوان، على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتحصيل رسوم النظافة العامة من كافة المنشآت، مع توقيع الغرامات الفورية في حالة التقاعس أو التأخير عن سدادها ، أو فى حالة إلقاء مخلفاتها على الأرصفة وفى حرم الطريق العام.

وفى نفس الجولة قرر اللواء أشرف عطية توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على أحد المزارعين نظراً لقيامة بترك عدد 3 رؤوس ماشية ترعى فى المسطحات الخضراء لمدخل كوبري أسوان الملجم وذلك عقب قيام المحافظ بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى والذى يضم عدد من المواقع الخدمية منها الوحدة الصحية ووحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب أبو الريش بحرى ، بالإضافة إلى مجمع مدارس أبو الريش بحرى.

ووجه المحافظ ، رئيس القرية إلى تلافى بعض الملاحظات التى رصدها محافظ أسوان والمتعلقة بانتظام العاملين بإجمالى 103 عمال ، بجانب مستوى النظافة ، وسوء حالة لوحة الإعلانات، علاوة على مهام السيارات والمعدات فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات بقرى أبو الريش بحرى وقبلى .