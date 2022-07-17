اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظو 11 مدينة إيطالية يطالبون دراجى بعدم الاستقالة

الأحد، 17 يوليه 2022 08:00 ص
محافظو 11 مدينة إيطالية يطالبون دراجى بعدم الاستقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى
وكالات

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دعا محافظو 11 مدينة كبرى فى إيطاليا، بينها روما وميلانو وتورينو، رئيس الوزراء ماريو دراجى بمواصلة عمله على رأس الحكومة.

وجاء فى المناشدة وفق ما نقلت صحيفة Corriere della Sera: "بقلق وريبة، نشاهد إعلان أزمة حكومية ناتجة عن السلوك غير المسؤول لجزء من الأغلبية".

وأضافت: "لقد مثل رئيس الوزراء ماريو دراجى بلدنا حتى الآن بسلطة على المستوى الدولى وأظهر كرامته وحجمه على الساحة السياسية والمؤسسية. نحن المحافظون، نطلب من ماريو دراغى أن يذهب أبعد من ذلك وأن يشرح للبرلمان ما هى المهام المطلوبة منا لمواصلة عمل الحكومة".

ووقع محافظو جنوة والبندقية وفلورنسا ومدن رئيسية أخرى على المناشدة.


ماريو دراجى

ايطاليا

حركة النجوم الخمسة

ميلانو



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