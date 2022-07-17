مبدعو الأقصر يزينون منازل الحجاج قبل وصولهم من الأراضى المقدسة

ويقوم الشباب المبدعين من أبناء محافظة الأقصر، فى تلك الأيام بالعمل على قدم وساق يومياً فى تزيين وتجميل منازل الحجاج بمختلف أرجاء المحافظة، وعلى رأسهم الفنان أحمد الطيب النجار فى البر الغربي، والشاذلى ومحمود السنوسي فى مدينة الأقصر، وغيرهم من نجوم الرسم والنقش على المنازل للحجاج، حيث حصل "اليوم السابع" على صور لعمل الفنان التشكيلي محمود السنوسي وشقيقه الشاذلي السنوسي فى أحد المنازل بتجميلها برسومات مبهجة لمناسك الحج، وكذلك آيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها:- "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، و"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، و"ولله على الناس حج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً"، و"حج مبرور وذنب مغفور وسعى مشكور"، و"وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق".

ويستعد حالياً مطار الأقصر الدولى لاستقبال رحلات عودة الحجاج من بيت الله الحرام، حيث أنه من المقرر أن تصل أولى رحلات عودة حجاج القرعة يوم 19 يوليو في تمام الساعة 6.40 مساء على متن الرحلة رقم 666 عليها 265 حاج ، والرحلة الثانية تصل يوم 20 يوليو فى تمام الساعة 10.40 صباحا على الرحلة رقم 6546 عليها 287 حاجا، والثالثة فى نفس اليوم فى الساعة 4 مساء على الرحلة رقم 6548 عليها 227 حاج.