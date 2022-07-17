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لو عايز تذاكر وتتفوق.. خلاصة الجبر والهندسة لغات للثانوية فى 30 دقيقة "فيديو"

الأحد، 17 يوليه 2022 03:54 م
لو عايز تذاكر وتتفوق.. خلاصة الجبر والهندسة لغات للثانوية فى 30 دقيقة "فيديو" امتحانات الثانوية العامة
كتبت ـ هند عادل

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يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعى الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الرياضيات فرع الجبر والهندسة الفراغية لغات.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.


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