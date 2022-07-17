اليوم السابع
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لبنان.. مقتل 8 أشخاص بحادث مأساوى فى عرسال

الأحد، 17 يوليه 2022 05:00 ص
لبنان.. مقتل 8 أشخاص بحادث مأساوى فى عرسال لبنان - أرشيفية
وكالات

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هز حادث سير مروع السبت بلدة عرسال في جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة اجتاحت عددا من السيارات، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في بلدة عرسال، محلة عقبة الجرد.

وذكرت الصحيفة أن عائلة بكاملها مؤلفة من سبعة أفراد من آل الفليطي لقيت مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، حيث قضوا إثر تعرض سيارتهم.

وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.


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