لأول مرة.. المحكمة العليا فى بيرو تسمح بالقتل الرحيم لامرأة مصابة بمرض عضال

فاطمة شوقى

سمحت المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ بيرو ، بالقتل الرحيم لعالمة النفس آنا إسترادا ، التي تعاني من مرض عضال، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.



امرأة بيروفية

وأكد مصدر من السلطة القضائية البيروفية، طلب عدم الكشف عن هويته ، قرار القاضي الأعلى أوجوستو رويدياز ، أنه تم التصويت على القرار ومنح القتل الرحيم لامرأة تبلغ 45 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في يونيو الماضى ، شاركت الطبيبة النفسية البيروفية في جلسة القاضية رويدياز من سريرها السريري داخل غرفة نومها الصغيرة ، والتي وصفتها بأنها نوع من "وحدة العناية المركزة"، وأوضحت أنها تقدر الحياة ولم يكن تطلب الموت ولكن وضعها الصحى في تدهور منذ حوالى 30 عاما، وأصبح هو المسيطر على ارادتها وقرارتها.

وأضافت "تدهور حالتى الصحية لا يمكن تغييرها ، وأريد ان أصل إلى القتل الرحيم بسبب المعاناة التي لا استطيع تحملها فى الحياة وأريد أن أقول وداعا لاحبائى بسلام وهدوء".

وأخبرت إسترادا القاضي ، أنها منذ عدة سنوات تتلقى مساعدات من ممرضة وتجلس على السرير وتهتمد على جهاز تنفس صناعى للتنفس من خلال ثقب في القصبة الهوائية في إجراء صعب ومرهق بشكل متزايد".

وشكرت إسترادا القاضي على السماح لها بالمشاركة في الجلسة، وقالت "أتمنى معكل الاحترام انها تكون الجلسة الأخيرة وأن أصل إلى هدفى في انهاء حياتى".

وعانت إسترادا لأكثر من 30 عامًا من مرض عضال يسمى التهاب العضلات الذي أصاب جميع عضلاتها بالشلل تقريبًا. على الرغم من ذلك ، درست ومارست مهنتها حتى قبل خمس سنوات ، أجبرها التدهور على البقاء في الفراش من خلال تعريض عضلات الجهاز التنفسي للخطر.

وكانت استرادا رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بالحصول على الموت الرحيم الذى يعتبر في بيرو غير قانونى .