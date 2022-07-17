كيف يتم علاج اصفرار النباتات فى 5 خطوات؟‬

كتبت ــ أسماء نصار

يشتكى كثير من مزارعي الأرز من اصفرار أطراف أوراق الأرز العليا وجفاف الأوراق السفلى واصفرار عام وضعف للنمو وخاصة الأرز "البدار" والمزروع فى النصف الثاني من مايو.

وتحدث هذه الأعراض نتيجة ارتباك فى عملية الامتصاص وتقلبات الطقس خلال الفترات الأولى من الزراعة، وخاصة الموجات شديدة الحرارة المتتالية على الدلتا، والسبب فى اضطرابات النمو هو نقص فى الفسفور والبوتاسيوم بالتحديد وتقزم النباتات بسبب نقس الزنك، وقد يكون السبب الرش بمبيدات الحشائش بتركيز أعلى من اللازم أو في توقيتات غير صحيحة أو بخلطات غير مناسبة.

ولعلاج كل ذلك يمكن تنفيذ ما يلي:

1-اضافة من 10 – 12 كجم حامض فسفوريك 70% من أقرب رية على أن تضاف على مرتين واحذر من إضافة حامض الكبريتيك (مية النار) حامض الفسفوريك.

2- التسميد المستخدم يكون فقط إما سلفات نشادر أو نترات كالسيوم خلال الفترة دي بمعدل 75 كيلو سلفات نشادر، 50 كجم نترات كالسيوم.

3-تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2-3 أيام ثم الرى مع زيادة مياه الرى بالتدريج مع زيادة عمر النبات .

4- الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلو جرامات للفدان ويفضل الرش بالمساء (بعد العصر) ، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدانفى 200 لتر ماء لكل فدان. (الزنك منظم حركة الهرمونات حتى لا يحدث زيادة في هرمونات الهدم والتنفس نتيجة زيادة الاجهاد الحراريوزيادة معدلات "البخر نتح".

5- الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك او أمينو برولين أو هيدروكسي برولين 1 كيلو جرام للفدان + المخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنيسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) .