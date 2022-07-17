قوات الأمن تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات في رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

قام مجلس مدينة رأس البر، بالتنسيق مع قوات الأمن، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسواق المدينة، والتى استهدفت سوق رأس البر العمومى، إضافة إلى سوق 63، كما استهدفت الحملة ايضا عددا من الشوارع الرئيسية.

وتمكنت الحملة من رفع مخالفات سوق السمك العمومى للمدينة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لاصحاب المحال التجارية المخالفة لقرارات مجلس المدينة بشأن الالتزام بعدم التعدي على حرم الطريق.

وأكد وليد الشهاوى ريس مجلس مدينة رأس البر، أن الحملات مستمرة لرفع كافة التعديات بشوارع المدينة، لافتا إلى أهمية الانصياع إلى التعليمات المقررة بشأن الاشغالات، لافتا إلى وجود حملات مسائية مستمرة لمتابعة التزام المحال التجارية بتطبيق تلك التعليمات، مشددا على وجود عقوبات رادعة في انتظار المخالفين وذلك في الإطار الذي ينظمه القانون.

وعلى جانب آخر شهدت مدينة رأس البر اليوم حملة " طرق الأبواب" والتى نظمتها مديرية الصحة لتحصين المواطنين ضد انتشار فيروس كورونا، فقد تم توزيع فرق بشوارع المدينة الرئيسية والميادين العامة لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على المصل، فضلا عن توجيه فرق أخرى إلى المنازل بالمدينة.