فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية وتوابعها بمطوبس وقلين لأعمال الصيانة غدًا

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكزى مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، غداً الإثنين الموافق 18 يوليو الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.

سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات قون، وميت الديبة، وطويلة نشرت، وحصة الغنيمى، والمرازقة، بمركز قلين، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى، قرى قونه وتوابعها، ونشرت وتوابعها،وطويلة نشرت وتوابعها، وحصة الغنيمى توابعها، وعزبة شماس وتوابعها، وميت الديبة لزرع أعمدة بها,

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات برمبال والسعادة وإبراهيم دسوقى وخليج بحرى، وتتأثر بعملية الفصل لزرع الأعمدة وزرع أبراج بقرى برمبال ومنيشة المرشد وإبراهيم الدسوقى، وكمسيون غرب وخليج بحري.