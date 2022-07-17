فرنسا تتفوق على إسبانيا فى عدد اعتقالات الإرهابيين بالاتحاد الاوروبى خلال 3 سنوات

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، إن فرنسا تعتبر من أكثر الدول التي اعتقلت إرهابيين في السنوات الثلاث الماضية وتتصدر القائمة بـ 202 عملية اعتقال للإرهابيين في عام 2019، و99 في 2020 ، و96 العام الماضى، وفقا لتقرير أصدره مؤخرا الانتربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا، تحتل المرتبة الثانية حيث تم القبض على 56 في عام 2019، و37 ارهابى في 2020، و39 في عام 2021، وبذلك فتتفوق فرنسا على إسبانيا في عدد اعتقال الإرهابيين في الاتحاد الأوروبى خلال الثلاث أعوام الماضية مع أكثر من 130 معتقلا.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة الهجرة هي التي تؤثر على زيادة الإرهابيين في القارة العجوز، ففي إسبانيا وحدها وصل أكثر من 200 الف مهاجر غير شرعى .

وأشارت مديرة اليوروبول ، كاثرين دي بول ، في تقديم التقرير ، إلى أن الإرهاب يمثل "خطرًا حقيقيًا وقائمًا" في الاتحاد الأوروبي"،

وأكد جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، بالتعاون مع الشرطة الإسبانية، اعتقال 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وفي إطار عملتين أمنيتين ضد الإرهاب، أوضح جهاز الشرطة، حسب بيان له، أن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب التابع لـ"يوروبول" دعم الشرطة الإسبانية في "حملة كبيرة ضد إرهابيين"، بما في ذلك الذين يعملون على الانترنت".

وأضاف أنه "تم القبض على 5 أعضاء يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الأرهابي على مدار الأسبوعين الماضيين".وأشارت "يوروبول" إلى أن "هذه الاعتقالات تمت في إطار تحقيقين منفصلين بشأن أنشطة خلايا إرهابية تنشط على الأراضي الإسبانية".

وقالت الصحيفة في تقرير آخر إن عام 2021 كان مثير للقلق فى إسبانيا فى مجال الارهاب بشكل خاص، وذلك بعد أن تضاعف الرسائل التهديدية بهجمات على البلد الأوروبى، لاستعادة الأندلس ، ولذلك يرى العديد من المحللين والخبراء أن تعزيز الإجراءات الخارجية من أجل الحفاظ على الأمن القومى .

وأكد خبراء لصحيفة "راثون" الإسبانية أن الذئاب المنفردة تعتبر من أبرز ما يثير قلق الجهات الأمنية فى إسبانيا ، وذلك على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد تكوين الخلايا مثل التى قامت بتنفيذ عملية الهجوم فى كتالونيا فى صيف 2017

وأكدت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها، أنه على عكس البلدان الأخرى ، لا تقدم السلطات الإسبانية بيانات عن عدد الأهداف المدرجة على أنها خطرة ؛ من الممكن الاعتقاد بأنهم سيمثلون رقمًا ملموسًا عند مقارنتهم بما يحدث في الدول ، مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا، ومع ذلك ، فإن إحدى أكثر القضايا إثارة للقلق التي يجب أخذها في الاعتبار هي قضية "جبهة السجون" بجانب "الذئاب المنفردة".