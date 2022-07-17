فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب عثر على جثته بترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص بلاغات التغيب، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بترعة المريوطية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما تم مناظرتها وإعداد تقرير تضمن عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بترعة المريوطية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في ترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجاري فحص بلاغات التغيب، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.