اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 10:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتيات الكرة النسائية بالإسماعيلي يؤازرن الفريق في ودية سيمبا التنزاني

الأحد، 17 يوليه 2022 09:58 م
فتيات الكرة النسائية بالإسماعيلي يؤازرن الفريق في ودية سيمبا التنزاني فتيات كرة القدم النسائية بالنادي الإسماعيلي
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت فتيات كرة القدم النسائية بالنادي الإسماعيلي، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مباراته الودية أمام سيمبا التنزاني، على ملعب الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد.
 
وتواجدت فتيات كرة القدم النسائية، رفقة نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع كرة القدم النسائية، بالمدرجات، لتحفيز الفريق لاستمرار نتائجه الإيجابية.
 
وهتفت الفتيات للاعبين والجهاز الفني، ووجهت لهم التحية بعد الفوز مساء أمس السبت، على فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، وطالبتهم بضرورة استمرار الانتصارات لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية في مقدمة الأندية المصرية.
 

الاسماعيلية

فتيات الاسماعيلى

سيمبا التنزانى

فريق الاسماعيلى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة