فتيات الكرة النسائية بالإسماعيلي يؤازرن الفريق في ودية سيمبا التنزاني

الإسماعيلية- صبرى غانم

حرصت فتيات كرة القدم النسائية بالنادي الإسماعيلي، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مباراته الودية أمام سيمبا التنزاني، على ملعب الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد.

وتواجدت فتيات كرة القدم النسائية، رفقة نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع كرة القدم النسائية، بالمدرجات، لتحفيز الفريق لاستمرار نتائجه الإيجابية.

وهتفت الفتيات للاعبين والجهاز الفني، ووجهت لهم التحية بعد الفوز مساء أمس السبت، على فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، وطالبتهم بضرورة استمرار الانتصارات لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية في مقدمة الأندية المصرية.