فاروق الباز: تلسكوب جيمس ويب بعيد عن الأرض وينظر إلى أطراف الكون

كتب أحمد عرفة

قال العالم المصرى فاروق الباز ، إن تلسكوب جيمس ويب مسمى على اسم أعظم رئيس لـ ناسا، موضحا أن تلسكوب جيمس ويب بعيد عن الأرض وينظر إلى أطراف الكون.

وأضاف فاروق الباز، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن تلسكوب جيمس ويب صور لنا حاجات مكانش علماء علوم الفلك يتوقعونها.

وتابع فاروق الباز: "تلسكوب جيمس ويب لو شاف ضوء الشمس يخرب وميشتغلش، موضحا أن علم الفلك سيتغير بسبب تلسكوب جيمس ويب والكون ليس له أطراف".

وقال فاروق الباز: علم الله أوسع كتير مننا وفيه احتمال يكون فيه حياة أخرى في مكان ما، مشيرا إلى أن تلسكوب جيمس ويب له عمر افتراضي وسوف يستمر في عمله عدة سنوات.