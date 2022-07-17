غلق كوبرى مدخل العامرية بالمحلة بعد حدوث هبوط أرضى وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة

الغربية عادل ضرة

قام اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة بتفقد كوبري مدخل قرية العامرية وذلك عقب حدوث هبوط جزئي مفاجئ بالكوبري على مساحه 2 متر مربع تقريبا

واكد رئيس المدينه أنه تم غلق الكوبري الواقع على مدخل قرية العامرية بحواجز خرسانية لمنع حركه مرور السيارات والمواطنين حرصاً على سلامة المواطنين وتم التنسيق مع مسؤولي صرف غرب المحلة لعمل معاينة للكوبرى من قبل لجنة هندسية لتحديد مدى الاصلاحات اللازمة ، جاءت اعمال المتابعه بحضور المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة والمهندس عبد الناصر بهلول مدير الادارة الهندسية و ابراهيم حرحيرة رئيس الوحدة المحلية للعامرية.