غرفة الصناعات الهندسية: توفير خطوط الإنتاج يساهم في تعميق التصنيع المحلى

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهم بصورة مباشرة وكبيرة فى تخفيف العبئ الكبير عن كاهل الصناعة، والتى تعرضت لبعض التعقيدات مع التوقف فى الاعتماد على مستندات التحصيل والاتجاه للاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أهمية أن تحذو البنوك نفس الحذو مع ماكينات وخطوط الإنتاج بفتح اعتمادات لها فى المرحلة الحالية.

وأضاف عبد الجواد فى تصريحات له، أن تعميق التصنيع المحلى له عدة محاول لعل أبرزها تحديث خطوط وماكينات الإنتاج، وذلك لتوفير منتجات صالحة للتصدير أولا وكذلك السوق الداخلي، وفى الفترة الحالية فإن توفير خط أو ماكينة إنتاج يواجه بعض التحديات فى البنوك، لذلك نطالب بأهمية فتح اعتمادات مستندية لخطوط وماكينات الإنتاج.

ومن جانب آخر وحول أوضاع الأسواق، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن هناك حالة من التراجع فى الطلب بالأسواق نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم كله وليس السوق المصرى منفردا، لذلك هناك خفض فى الطاقات الإنتاجية لبعض الصناعات وذلك لحين عودة الطلب لسابق عهده.

وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع فى أسعار النيكل فى مصر من 2000 إلى 1300 جنيه للكيلو، وذلك بعد تسجيل الأسعار مستويات تاريخية فى مارس الماضى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.