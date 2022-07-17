علم النفس يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى الإسكندرية.. صور

أبدى عدد من طلاب مدرسة الانفوشى الثانوية بنين بمحافظة الإسكندرية آراءهم حول امتحان مادتى الجيولوجيا وعلوم البيئة شعبة العلوم وعلم النفس والاجتماعى الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان الامتحان الموزعة على 8 إدارات تعليمية.

وقال أحمد وائل طالب بمدرسة الأنفوشى وسط الاسكندرية أن امتحان علم النفس اليوم مكون 50 سؤالا وأن وقت الامتحان كان ثلاث ساعات كافٍ للإجابة عن ورقة الأسئلة فى المادة مضيف أن الامتحان كان فى مستوى الطالب فوق المتوسط.

وأشار محمد اشرف طالب مدرسة الانفوشى لـ"اليوم السابع"، إلى أن لديه حالة من الارتياح والفرح عقب الانتهاء من أداء امتحان علم النفس رغم التوتر العصبى بسبب التسرع فى حل الأسئلة قبل انتهاء الوقت، إلا أن لديه حالة من الارتياح.

وأوضح أدهم محمود طالب بمدرسة الانفوشى أن امتحان مادة الجيولوجيا كان جميل والوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة واكثر الأسئلة كانت من المقرر والإجابة عليها سهل.

كانت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أعلنت أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أى أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو الجارى.