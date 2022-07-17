ضبط المتهم الثالث بواقعة مقتل شاب وإصابة آخر فى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم الثالث بواقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بمنطقة المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشيع المئات من أهالى قرية المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب محمد يحيى والذى لقى مصرعه على يد 3 متهمين أثناء دفاعه عن صديقه بسبب خلاف على دراجة نارية، حيث طالب المشيعين للجثمان الجهات الأمنية المختصة بسرعة ضبط المتهم الهارب والقصاص من قتلة المجنى عليه.

وأكد أقارب وجيران المجنى عليه، أن المجنى عليه متزوج منذ عام تقريبا، واليوم هو عيد زواج المجنى عليه، كما أن له ابنا وحيدا ولد منذ شهرين تقريبا، وهو ابن وحيد لوالديه وله أختا وحيدة.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لضبط المتورطين فى واقعة مهاجمة مجهولين لممتلكات بعض المواطنين فى قرية ميت الدريج التابعة لمركز كفر شكر، على خلفية مقتل شاب بقرية المنشأة الصغرى المجاورة، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية بينما شهدت الواقعة حرق معلف ومنزلين وسرقة عجول من المعلف، وإضرام النار فى المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية قبل هروب مرتكبى الواقعة وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمدخل القرية من ناحية المنشأة الصغرى لمنع تجدد أى اشتباكات.

وفى وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط متهمين بواقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بمنطقة المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد لقى شاب مصرعه وأصيب أخر، إثر قيام 3 متهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم بمنطقة المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وسرعة تقديمهم للعدالة، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، ومعرفة سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة المصاب الثانى بالواقعة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بمصرع شاب وإصابة أخر إثر قيام 3 متهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم بمنطقة المنشأة الصغرى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وتشكل فريق من المباحث الجنائية، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد ى م"، 21 سنة، جزار، بطلق نارى بالصدر، وإصابة "ر إ ا"، 22 سنة، جزار، ومقيمان دائرة المركز.

وبسؤال المصاب أكد قيام "طلعت ع م"، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى صوبه والمجنى عليه المتوفى، وذلك بمعاونة كلا من "حسن ف ع"، و"م م م"، لخلاف بينه والمتهم الثانى حول دراجة بخارية مملوكة لهم، وأثناء إنهاء الخلاف أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليه وإصابة المجنى عليه الثاني.