ضبط أطنان سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1349) قضية تموينية متنوعة من بينهم (408) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (29,065 طن "دقيق أبيض– زيت – مكرونة - أعلاف" – 50400 عبوة "بسكويت" – 1026 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 623 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 164 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 72 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 175 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (5,850 طن دقيق بلدى مدعم)، و9 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (20900 لتر مواد بترولية)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (32,356 طن – 20900 لتر مواد بترولية – 50400 عبوة "بسكويت" – 1026 عبوة "سجائر").

ونجحت الجهود في ضبط (10,06 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (4 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية وضبط (50400 عبوة "بسكويت") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (18900 لتر مواد بترولية " بنزين 80 - 92 ") للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر زضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (1,5 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها وعدم إثباتها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم وضبط (4,27 طن "مقطعات لحوم - كبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها (2 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى تصنيع المخبوزات وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 23 طن "أعلاف حيوانية – نخالة خشنة – قشر فول" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج) معبأة داخل شكائر بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5223) عبوة سجائر مختلفة الأنواع ، أبرزها ضبط (2850 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الجيزة، وضبط 5 قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (74,100) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (186قطعة "17 قطعة صوتية – 104 قطعة ضوئية – 65 ملصق").