اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صواريخ روسية تستهدف منشأة صناعية بمدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا

الأحد، 17 يوليه 2022 05:12 م
صواريخ روسية تستهدف منشأة صناعية بمدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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قال رئيس بلدية مدينة "ميكولايف"، ألكسندر سينكيفيتش، اليوم، إن صواريخ روسية ضربت منشأة صناعية في مدينة ميكولايف الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا.


وقال سينكيفيتش- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية، وبنى تحتية، في المدينة، والتي تعد مركزا رئيسيا لبناء السفن في مصب نهر "بوك" الجنوبي، مؤكدا أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.


وواجهت ميكولايف ضربات صاروخية روسية بشكل متكرر، في الأسابيع الأخيرة، في حين يسعى الروس إلى تقليل فاعلية الدفاعات الأوكرانية.


وكانت القوات الأوكرانية قد حاولت صد المحاولة الروسية؛ للاستيلاء على ميكولايف، والتي تقع بالقرب من ساحل البحر الأسود بين شبه جزيرة القرم وبين ميناء أوديسا.


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