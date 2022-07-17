اليوم السابع
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صعق كهربائي ينهي حياة شاب خلال عمله في مصنع بالبدرشين

الأحد، 17 يوليه 2022 02:27 م
صعق كهربائي ينهي حياة شاب خلال عمله في مصنع بالبدرشين سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شاب بصعق كهربائي خلال عمله في مصنع بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب داخل مصنع في إحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الشاب أصيب بصعق كهربائي، خلال عمله بالمصنع، مما أسفر عن مصرعه، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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