صرف 38,6 مليون رغيف بلدى وسلع تموينية بـ29.3 مليون جنيه بنسبة 69% فى الأقصر

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه أسفرت الحملات عن فى قطاع المواد البترولية والبوتاجاز عن استمرار انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 دون أي عوائق أو مشاكل أو تزاحم، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز مع توفر الأسطوانات المنزلية، وتم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار وبنزين بأنواعه"، وذلك من خلال 70 محطة وقود على مستوى المحافظة ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن، وفى المخابز والمطاحن تبين استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 38,6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بمعدل 2,6 مليون رغيف / يوم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 2081 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من بداية الشهر وحتى تاريخه.

أما فى مجال عمل بدالين التموين ومنافذ جمعيتي تم استمرار انتظام عمل منافذ بيع السلع التموينية ( البدالين التموينين – مشروع جمعيتي)، وتوافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة، وتم صرف سلع تموينية بمبلغ 29,3 مليون جنيه بنسبة 69 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 722 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن الشهر الماضي لعدد 34287 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن.