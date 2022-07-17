اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 04:27 ص
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صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة ضمن "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو

الأحد، 17 يوليه 2022 04:00 ص
صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة ضمن "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو تكافل وكرامة ـ صورة ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة عن شهر يوليو  الجاري للأسر الأولى بالرعاية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل  الماضي بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

 


التضامن

تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة



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