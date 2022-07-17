صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على التنسيق مع الكويت تجاه تطورات المنطقة

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التنسيق الحثيث مع الكويت، تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي: التعاون والتنسيق المصري - الكويتي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي"- أن ولي العهد نقل في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.
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