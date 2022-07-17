صاحب مزرعة تين شوكي بالقليوبية: عمر شجرتها يصل 35 عاما

القليوبية إبراهيم سالم

قال الشيخ رضا الكردي صاحب أحد المزارع بقرية ميت كنانة بطوخ، أن شجرة التين الشوكي تتميز عن غيرها من أشجار الفاكهة بانها شجرة معمرة يمتد عمرها لأكثر من 35 عاما، كما أنه يفضل زراعتها في الفترة من شهر سبتمبر وحتي ديسمبر من كل عام، موضحا أن شجرة التين الشوكي تبدأ في التبشير بالإنتاج بعد زراعتها بعامين وتبدأ زيادة الانتاج في عامها الثالث.

وأضاف "الكردي" لـ "اليوم السابع"، أن عملية الحصاد للتين الشوكى تبدأ 15 يونيو من كل عام وتستمر 60 يوما في العام حتى منتصف أغسطس، موضحا أن عمالة الحصاد تبدأ يومها من بعد أداء صلاة الفجر وينتهي عند بذوغ أول ضوء للنهار، حيث يبدأون في إرتداء الملابس الخاصة بعملية الحصاد، حيث أن عملية الحصاد لها ملابس معينة لتفادي الشوك الذي يشتهر به التين الشوكي، موضحا "لبس بصراحة كله مشقة وتعب"، وفي أول ضوء يبدأ العمل بالحصاد".

وأشار، إلى أن التجار يأتون إلى المزرعة بصفة يومية للحصول على الكميات التي يحتاجون إليها في الصباح الباكر مع أول ضوء، حيث أن العمالة تتوقف تماما عن العمل في وقت أقصى تقدير له الثامنة صباحا، وذلك نظرا لأن ضوء الشمس نفسه يمنح الشوك المحيط بالثمرة قوة لا تمكن العامل من الحصاد، ويقوم التاجر بالتوزيع سواء داخل المحافظة أو المحافظات المجاورة حسب عمله على الباعة المتجولون بعربات اليد "السريحة".

وتابع "الشيخ رضا الكردي"، أن التين الشوكي لا يحتاج سوي 6 ريات في العام الواحد، تبدأ أول عملية ري له في شهر ديسمبر مصحوبة بكمية من الملح "الأسمدة" بكمية تتراوح من "2 : 4" شكائر للفدان، والرية الثانية في شهر فبراير، والثالثة في شهر أبريل، والرابعة في مايو والخامسة في بداية شهر يونيو والسادسة قبل بدء الحصاد، موضحا أن التين الشوكي طبيعي 100% ولا يستخدم به أنواع للمبيدات والأسمدة.