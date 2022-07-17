اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 11:34 م
أكرم القصاص
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3 كيلو طماطم بـ10 جنيهات..

شعبة الخضار والفاكهة: زيادة بالإنتاج والمزيد من المشاريع الزراعية أتت ثمارها

الأحد، 17 يوليه 2022 11:34 م
شعبة الخضار والفاكهة: زيادة بالإنتاج والمزيد من المشاريع الزراعية أتت ثمارها طماطم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك زيادة فى الإنتاج والمزيد من المشاريع الزراعية أتت بثمارها، والمواسم الصيفية المعتادة بها إنتاجية أعلى من الشتاء، وفر زيادة المعروض، موضحا أن هناك توجهات بمنافذ فى كل محافظات مصر، وبالتنسيق مع كل الغرف هناك معارض ثابتة ومتنقلة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه لابد من المواطن يكون لديه مراقبة، ويعرف الأسعار، لافتا إلى أن المعارض الثابتة والمتنقلة بها عروض كثيرة.

 

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن هناك زيادة فى الإنتاجية فى ظل معاناة العالم من أزمة إذا عالمى، لافتا إلى أن 3 كيلو طماطم بـ 10 جنيهات، والبطاطس من 5 إلى 7 جنيهات، والبصل بـ3 جنيهات فى أسواق التجزئة، والكوسة بـ7 جنيهات.

 

ولفت إلى أن هناك إنتاجية عالية فى المانجو عن العام الماضى، موضحا أنه يتم تصدير بعض الأصناف من الفاكهة والخضروات، وأبرزها البطيخ والموالح والبطاطس والبصل.

 


طماطم

بطاطس

الخضروات

الفاكهه



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