رفع 85 طن من القمامة بكفر الزيات ورفع كفاءة الشوارع ببسيون فى الغربية

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات تحت إشراف عادل داوود رئيس المدينة، بعمل حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها رفع 85 طن من القمامة وتنظيف ورفع كفاءة (كوبري الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتي دلبشان، وأبو الغر، الكورنيش، مدخل المدينة وشارع الجيش).