رفع 85 طن من القمامة بكفر الزيات ورفع كفاءة الشوارع ببسيون فى الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات تحت إشراف عادل داوود رئيس المدينة، بعمل حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها رفع 85 طن من القمامة وتنظيف ورفع كفاءة (كوبري الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتي دلبشان، وأبو الغر، الكورنيش، مدخل المدينة وشارع الجيش).
وقام عمال المركز برفع القمامة والأتربة ونظافة الطرق العامة بالوحدات المحلية بالقرى، بينما قام قسم المتنزهات بمركز ومدينة كفر الزيات بتنظيف وري الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش ودهان البلدورات.
كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون تحت إشراف اللواء أشرف بدران بمتابعة أعمال النظافة والتجميل، حيث قامت الوحدات المحلية بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة في (قرية أبو حمر وتوابعها، قرية كتامة، قرية نجريج وتوابعها، قرية قرانشو والقرى التابعة، قرية صا الحجر وتوابعها، طريق بسيون دسوق طريق طنطا بسيون، وشارع المدارس بمدينة بسيون)،وقام عمال قسم التجميل بأعمال التجميل وري الزراعات على الطريق الدائري ببسيون.
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