رابطة مصنعى السيارات: الاستراتيجية الحكومية ستساعد فى توطين صناعة السيارات

قال خالد سعد أمين مصنعى السيارات من حق كل مصنع للسيارات، إن يدخل استراتيجية توطين صناعة السيارات، وكل ما هو قادر على تصنيع جزء من السيارة يستطيع الاستفادة من الاستراتيجية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر، أن الاستراتيجية الحكومية ستساعد فى توطين صناعة السيارات والحكومة تشجع المصنعين من أجل تعزيز المنتج المحلى.

وأكد أن توطين صناعة السيارات سيوفر من العملة الصعبة وتصديرها إلى الخارج وبالتالى يمكن تصدير السيارات التى تم تصنيعها محليا للدول المجاورة، ونحن نستطيع توفير حجم التشغيل للمواطن وهو يوفر فى تكلفته ويوفر للدولة الدعم الذى تنفقه الدولة على الوقود ونخفف من عبء البيئة، والدولة مهتمة جدا بهذا القطاع.