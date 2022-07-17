اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 07:58 م
أكرم القصاص
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رئيس هيئة الانتخابات بتونس يؤكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء المقبل

الأحد، 17 يوليه 2022 06:28 م
رئيس هيئة الانتخابات بتونس يؤكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء المقبل الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له 25 يوليو الجاري.


جاء ذلك خلال زيارة بو عسكر، اليوم الأحد لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدن سوسة والقيروان والمنستير والذي واكب خلالها عملية تشكيل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادًا للاستفتاء.


وعاين رئيس الهيئة، خلال جولته، عملية تجهيز المواد الانتخابية والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع. 


جدير بالذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى داخل تونس في 25 يوليو الجاري، على أن يجرى أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر للتونسيين المقيمين بالخارج.


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