رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى: كوبرى المشاة تم تدشينه لحماية المواطنين

كتب أحمد عرفة

قال المهندس مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، إن لدينا اختناق مرورى فى منطقة شاطئ البوريفاج.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: نحاول فك الاختناق المرورى فى منطقة البوريفاج.

وتابع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: "كوبرى المشاة بنعمله مخصوص عشان الناس متعديش من أمام السيارات".

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: "رفعنا الممشى السياحى على أعمدة وشاطئ البوريفاج هيفضل زى ماهو، متابعا: إحنا بنحافظ على شواطئ إسكندرية".

ولفت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، إلى أنه تم الانتهاء من كوبرى البوريفاج خلال شهرين ونعمل 3 ورديات لإنجاز العمل.