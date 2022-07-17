رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض مشروعات الذكاء الاصطناعى لـ"طلاب الحاسبات"

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم بجولة فى كلية الحاسبات والمعلومات وبرفقته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقبالهما الدكتورة نانسى الحفناوى عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر منسق عام جامعة الطفل، والدكتورة عايدة نصر منسق جامعة الطفل بالكلية، حيث تفقدا خلال الجولة معرض مشروعات الذكاء الاصطناعى لطلاب الكلية، وعدد من معامل ووحدات الكلية، بالإضافة إلى فعاليات أنشطة اليوم الرابع من المرحلة السادسة من برنامج "جامعة الطفل" الذى تستضيف الجامعة أنشطته بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

أشاد الدكتور محمود ذكى بالمعرض وبالأفكار الخلاقة لمشرعات تخرج الطلاب فيه، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين فى كافة التخصصات، وتأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل وربط البحث العلمى بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الجولة تبادل رئيس الجامعة الحوار مع عدد من الأطفال المشاركين ببرنامج "جامعة الطفل ومناقشتهم للتعرف على مدى استفادتهم من المحتوى العلمى الموجه لهم والأنشطة التطبيقية، مشيراً إلى أهمية مشروع جامعة الطفل فى اكتشاف وتنمية مهارات ومعارف الأطفال، والمساهمة فى تشجيعهم على البحث العلمى والابتكار، واكتشاف الموهوبين.

أوضح الدكتور محمود سليم، أن البرنامج يأتى فى إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التفاعل مع احتياجات المجتمع المحيط والإسهام فى قضايا التنمية، مضيفاً أن مشروع جامعة الطفل يتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى، من خلال إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعى ووضع مناهج علمية تتناسب مع فئاتهم العمرية فى صورة أنشطة علمية وفنية، والاحتكاك بالأساتذة الجامعيين الذين يقومون بشرح المناهج بصورة مبسطة وشيقة، والتدريب داخل المعامل بما يزيد من قدراتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية، مؤكداً أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم وتسخر كوادرها بالكامل فى خدمة الأطفال.