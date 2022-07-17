رئيس جامعة القناة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصد وإعلان النتائج بالكليات

تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، سير العمل بالإدارة المركزية لشئون الطلاب يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع تواجد كامل لفريق العمل بالإدارة .

وأستمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول النتائج التى تم إعلانها وهى الفرقة الأولى والثانية والرابعة بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية ،وبكلية التربية الفرقة الأولى والثالثة والرابعة.

وبكلية الآداب تم إعلان نتيجة الفرقة الثانية،و بكلية الألسن الفرقة الثالثه ،وبكلية طب الاسنان تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة.

وعن نتائج البرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة فقد تم إعلان نتيجة المستوى الأول لكلية السياحةبأقسام الدراسات السياحية وإدارة فنادق وإرشاد سياحي وبكلية التربية الرياضية المستوى الأول شعبة عامة والمستوى الثالث شعبة الرياضه المدرسية والتدريب الرياضي والاداره الرياضية، وبكلية الألسن تم إعلان نتيجة المستوى الأول برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور على الإلتزام بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية التى خاضها الطلاب خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 -2022 بكافة الكليات والمعاهد، مع رصد النتائج والانتهاء من أعمال الكنترولات بشكل عام، تمهيداً لإعلان النتائج في أقرب وقت.

وكان "مندور" قد أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات منها جاء أولها نتيجة الخاصة ببرنامج نظم معلومات الأعمال BIS للفرقة الأولى والثانية وذلك 22 يونيو الماضي ،يليه برنامج الأسواق والمنشأت الماليةFMI وذلك 28 يونيو الماضي ،مشيراً إلى إنتهاء عملية التصحيح داخل وحدات القياس والتقويم بالكليات مع بدأ مباشرة عملية مراجعة و رصد النتائج عقب إنتهاء كل إمتحان، مشيراً إلى إستمرار أعمال الكنترولات ومراجعة النتائج بجميع الكليات ، وإستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكل الكليات تباعاً.