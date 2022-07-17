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رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد وحدة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى

الأحد، 17 يوليه 2022 04:10 م
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد وحدة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى رئيس الجامعة يستقبل وفد وحدة مشروعات تطوير التعليم
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفدا من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي - وزارة التعليم العالي، يضم كل من الدكتورة سحر أمين، والدكتور هشام عزت، لمتابعة وتقييم مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور مايكل مجدي زكي، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور محمود سيد قرني، نائب مدير المركز، والدكتور محمود النوبي آدم، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة إلهام عيسي، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الألسن.

وقالت الدكتورة سحر أمين، إن الزيارة تهدف لمتابعة وتقييم وتقديم الدعم التقني والفني لمشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة والذي يتضمن تجهيز وحدتين بكليتي الألسن والحاسبات والمعلومات بشكل مبدئي، واللتين تعدان نواة لتأسيس وحدات للقياس والتقويم بكل الكليات، ومناقشة أهم الإيجابيات والسلبيات ومقترحات التحسين وأهم المخرجات التي تحققت والتأكيد على استمرارية تلك المخرجات.

من جانبه عرض الدكتور مايكل زكي، مدير المركز، ما تم تنفيذه من أنشطة ومخرجات المشروع فيما يخص نشر ثقافة التحول الرقمى، وإنشاء وتحديث بنوك الأسئلة وتفعيل الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية وآليات تطوير الامتحانات الشفوية والعملية والتحريرية وبناء قدرات أعضاء التدريس في مجال القياس والتقويم ومراجعة نتائج الطلاب والاستفادة منها وآليات قياس رأى المستفيدين لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة، وتم متابعة ما أنجز في المركز والوحدات فيما يخص التجهيزات والمعدات والمخرجات التي تحققت.

 

 


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