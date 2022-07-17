رئيس الوزراء الصومالي يدين التفجير الإرهابي في مدينة جوهر

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أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة جوهر.. مقدما خالص التعازي إلى عائلات الضحايا في هذا الحادث الأليم الذي تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.



وتعهد رئيس وزراء الصومال - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد بدعم إدارة ولاية "هيرشبيلى" وواطنيها في مساعدة ضحايا الحادث الإرهابي.



وأجرى رئيس الوزراء الصومالي اتصالاً هاتفياً برئيس ولاية "هيرشبيلى" علي عبدالله حسين جولاوي، والذي قدم شرحاً مفصلا عن الوضع العام والمنطقة التي وقع فيها الحادث.



وفي سياق آخر.. بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع السفير الأمريكي لدى الصومال لاري أندريه، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين.



وأعرب بري، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المستمر للصومال، مشيراً إلى أن حكومته الجديدة ستواصل التعاون معه وستمنح الأولوية لتعزيز أمن البلاد