رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة باليابان يزور موقع إطلاق النار على شينزو آبي

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن ساتوشي زار مدينة "نارا" الواقعة غرب اليابان اليوم ووقف دقيقة صمت في موقع الحادث حدادا على وفاة آبي، مشيرة إلى أن ضباط شرطة "نارا" أطلعوا رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة على تفاصيل الترتيبات الأمنية الخاصة بآبي وقت وقوع الحادث.



وتم إطلاق الرصاص على آبي من الخلف أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي يوم الثامن من يوليو الجاري، وتجري الشرطة التحقيق مع المشتبه به ياماجامي تيتسويا البالغ من العمر 41 سنة للاشتباه في ارتكابه تهمة القتل، كما يتم النظر في استجابة الشرطة للهجوم.



وأنشأت وكالة الشرطة الوطنية فرقة عمل لمراجعة التدابير الأمنية لكبار الشخصيات مع فحص مشاكل تأمين آبي، مثل الاستجابة غير الكافية للهجوم الذي وقع من الخلف.