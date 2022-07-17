رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: 50 مليون جنيه لتأمين مصانع نترات الأمونيا

كتب عبد الحليم سالم

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ، أن القابضة حريصة على تأمين كافة مصانعها لاسيما التى تتعامل مع مواد خطيرة وذلك وفق توجيهات الحكومة بهذا الشأن، خاصة بعد انفجار بيروت الأخيرة، لتأمين وحماية المصانع من المواد الخطرة، ومنها مصانع كيما بأسوان والنصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بالدقهلية.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه فى ضوء توجيهات الحكومة ووزارة قطاع الاعمال العام لتوفيق أوضاع مصانع نترات الأمونيا بما يتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية يتم المرور المنتظم شهريا على المصانع السابقة للتأكد من مراعاتها تلك الاشتراطات، كاشفا أنه تم انفاق نحو 50 مليون جنيه لهذا الغرض منها 30 مليون جنيه لمصانع الصناعات الكيماوية كيما و18.5 مليون جنيه للنصر للأسمدة و1.5 مليون جنيه لمصانع الدلتا للأسمدة.

أشار إلى أن مصنع كيما منذ افتتاح المصنع استوفى جميع الاشتراطات وفقا للمعايير المصرية والعالمية بجانب استيفاء الاشتراطات فى بقية المصانع مع المتابعة البيئية لكل شركة ومتابعة قياسات بيئة العمل والانبعاثات والتخلص السليم من المخلفات الصلبة وغيرها.