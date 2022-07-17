دونيتسك: تمكنا من تحرير 253 مركزا سكنيا فى دونباس من القوات الأوكرانية

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أعلنت قيادة قوات إقليم دونيتسك، اليوم، أن القوات المتحالفة لإقليمي دونيتسك ولوجانسك، تمكنت من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس من القوات الأوكرانية.



وأضافت القيادة أن قوات دونيتسك ولوجانسك المتحالفة، تمكنت بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا.



وأشارت إلى أن قوات دونباس تمكنت من تحرير فولنوفخا، وهي مركز منطقة استراتيجية في جنوب دونيتسك، وكذلك تحرير مدينة ماريوبول، وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف، وكذلك سفياتوجورسك.



وقال رئيس إقليم دونيتسك دينيس بوشلين، في وقت سابق، إن قوات جمهوريته دخلت أطراف سوليدار، وفرضت تطويقا عملياتيا على بلدة سيفرسك، وهي تعتزم تطوير الهجوم ليشمل وليصل إلى أرتيموفسك.



من جانبها.. أعلنت قيادة قوات لوجانسك أن الجيش الأوكراني استهدف بلدة "التشيفسكا" بقذائف راجمات "HIMARS"، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.