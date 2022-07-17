خبير: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة فى حوار بطرسبرج للمناخ تقديرا لجهود مصر

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن دعوة ألمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة بحوار بطرسبرج للمناخ، تقدير للدولة والقيادة المصرية لما تقوم به من جهود كبيرة للتحول الأخضر وحماية الكوكب من التغيرات المناخية.

أضاف أيمن سمير، فى لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من الأمور الهامة والتى يؤخذ عليها عالميا لمواجهة تغير المناخ، مبينا أن ألمانيا من الدول القليلة التى لديها إرادة قوية للتحول الأخضر، ودعم قضايا المناخ.

وتابع أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية: "العلاقة المصرية الألمانية متشعبة وتشمل العديد من المجالات، وهناك العديد من الملفات سيتم تعزيزها خلال زيارة الرئيس السيسى لألمانيا".

وأشار إلى جهود الدولة المصرية لمكافحة قضية الهجرة غير الشرعية، ولم تشهد مصر مراكب مهاجرين منذ سنوات إلى أوروبا، ومصر دائما تتشابه مع ألمانيا فى فكرة الحلول والأهداف، ودائما تنظر ألمانيا إلى مصر إلى التركيز على مشتركات الشعوب وتهدئة التوترات.

وأكمل: "الناتج القومى لألمانيا كبير و85 مليون نسمة ينتجوا 3.6 تريليون يورو، وهذا يؤكد أن دولة عملاقة، وعندما تتعرض ألمانيا إلى أزمات فى الغاز تعيد حسابتها وأولوياتها، والتعاون الذى جرى بين مصر والاتحاد الأوروبى لنقل الغاز إلى أوروبا سيفيد مصر كثيرا".