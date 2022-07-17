حياة كريمة فى الإسماعيلية.. 10 قوافل للإصحاح البيئي تتوجه لقرى إقليم القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تأهب الجامعة لتنفيذ خطة قوافل الإصحاح البيئي لعام 2022، وذلك عن الفترة من 25 يوليو الحالى، وحتى 26 سبتمبر القادم ضمن مشروع "حياة كريمة"، وفي إطار مشاركات الجامعة بالمبادرات الرئاسية .

وتابع أن القوافل والبالغ عددها 10 قوافل تتوجه الإثنين من كل أسبوع إلى إحدى قرى ومراكز الإسماعيلية وإقليم القناة الأكثر احتياجا، وذلك إيمانا بالدور التنموي للجامعة ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى، وحل مشكلاتها بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بها.

وتتوجه القوافل إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وإلى قرى أبو خليفة، والبياضية، والحجاز، والشهيد خيري، وأم حبيب، والحجاز ، بمحافظة الإسماعيلية، وقرية الشلوفة بمحافظة السويس، فضلا عن القافلة الطبية التي تتوجه بها الجامعة إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية للاهتمام ورعاية ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل تستمر في تقديم الدعم العلمي، والطبي، والبيطري، والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى،والاستشارات العلمية في مختلف المجالات، فضلا عن تقديم الأدوية الطبية، والبيطرية، والأسمدة والمبيدات الزراعية بالمجان.

تقام القوافل بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.