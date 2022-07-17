حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق 6 والكورنيش الجديد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت الوحدة المحلية لحى اول مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاحد، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول الإسماعيلية، حملة لرفع الاشغالات والتعديات بطريق نمرة 6، والكورنيش الجديد بطريق الجيش.

واسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات، و تحرير 13محضر إشغال طريق ، ومصادرة 2 عربة بيع متجول، و3أنابيب بوتاجاز.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات والاشغالات بالطرق والحدائق والمتنزهات العامة .