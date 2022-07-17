حركة تنقلات الشرطة السنوية 2022 خلال أيام

كتب محمود عبد الراضي

تستعد وزارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن حركة تنقلات الشرطة السنوية، التي تهدف لضخ دماء جديدة، وتصعيد العديد من القيادات الأمنية، حيث جرى العُرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

ومن المتوقع أن تصدر حركة تنقلات الشرطة لهذا العام قبل نهاية هذا الشهر، حيث تم الانتهاء منها.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية، والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.