جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بـ 3 قرى.. صور

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قرى دمنهور الوحش، سنبو الكبرى ونهطاي، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المشروعات الجارية بقرية دمنهور الوحش، حيث تفقد المحافظ محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والتي يتم إنشائهما بتكلفة 35 مليون جنيه، كما تفقد محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بسنبو الكبرى، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأعمال حتى يتم الإنتهاء من تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ،مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومركز تنمية الأسرة بقرية سنبو الكبرى والذي وصلت نسبة الأعمال به إلى 35 % حيث تم الإنتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي وعزل القواعد.

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة في قرية نهطاي، حيث تفقد أعمال إنشاء كورنيش نهطاي، الموقف النموذجي، السوق النموذجي، نقطة الشرطة ، مركز تنمية الأسرة، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ومركز الشباب ، إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منهما بنسبة 100٪ وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ليوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية والقرى المجاورة من خلال توفير مقرات لـ " المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي".

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.