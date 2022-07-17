جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة

تعود القضية رقم 26446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنهم من القبض على عامل بحوزته طربة حشيش لفافة من مخدر الهيروين بدائرة القسم .

كانت تحريات ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت لقيام المدعو " م.ع.ك" سائق بالاتجار في المواد المخدرة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وخلال متابعته تمكنت القوة الامنية من ضبطه وخلال تفتيشة عثر معه داخل السيارة على لمخدر الحشيش " طربه " وعدد 6 لفافة مسحوق مخدر الهيروين تم القاء القبض عليه وبحوزته هاتفين محمولين الاتصال بالعملاء ومبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة .

وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.