جلسة لمناقشة تقييم مشروع تحديث خط السكة الحديد "الأقصر - السد العالى"

وشارك في جلسة المشاركة المجتمعية ، قيادات سكك حديد مصر ومسئولي المشروع من الجانب المصري والجانب الكوري وحضور مجتمعي لافت من الشخصيات العامة ورؤساء الجمعيات الأهلية والمؤسسات وأمناء الأحزاب المختلفة، وقد حضر الجلسة ممثلا عن هيئة سكك حديد مصر كلا من المهندس صلاح أبو المعاطى رئيس الإدارة المركزية للسكك الحديد (أسوان )، والمهندس محمد بلال مدير مشروع تحديث نظم الإشارات الأقصر السد العالى، والمهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندسة زينب فتحى أحمد حسان رئيس قسم تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة بالأقصر، وشهدت الجلسة الاستماع إلى مقترحات ومداخلات من المشاركين حول ايجابيات وسلبيات التجديدات لخط سكك حديد الأقصر- السد العالي.

وفى نفس السياق واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان قد نظمت قافلة طبية للكشف عن مسببات العمى بالتعاون مع مراكز ( آي كير ) للعيون بجمعية الندي للتنمية بمركز القرنة غرب الأقصر بحضور وإشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، ومحمد عدلي عضو المجلس الإقليمي للسكان، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين، ومدير الجمعيات الأهلية كمال فؤاد.

جلسة لمناقشة تقييم مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر السد العالي (1)

جلسة لمناقشة تقييم مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر السد العالي (2)