جامعة قناة السويس: بدء الدراسة بـ11 جامعة أهلية سبتمبر المقبل

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى بيانه الصادر اليوم الأحد بمجلس الجامعة الطارئ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أعلن عن افتتاح عدد ضخم من الجامعات الأهلية سبتمبر المقبل من أجل تعليم جيد وتخريج أجيال لسوق عمل حقيقى، مؤكداً أن نتائج ذلك ستكون ملموسة عندما يتخرج أول طالب، بعد سنوات فمشروعات بناء أجيال تحتاج نتائجها فترات طويلة ؛وبعد هذا الإعلان بيومين فقط تم عقد اجتماع موسع مع معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار وذلك للوقوف على آخر استعدادات تلك الجامعات لبدء الدراسة سبتمبر ٢٠٢٢.

جاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة قناة السويس بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

هذا وقد حرص رئيس الجامعة على عرض تقرير مصور حول ما تم إنجازه من أعمال بالجامعة الأهلية معلناً أن بداية الدراسة سبتمبر 2022 ببرامج القطاع الطبى والترجمة والتجارة، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الجامعات هو نشر ثقافة تعليمية جديده مع وجود مرونة تكتيكية فى إعداد برامج تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

كما ناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة الأمناء والسادة ممثلى المجتمع المدنى لافتاً إلى أن المصروفات تم وضع مقترح لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الجامعة الأهلية تتبع الجامعة الأم ولكن لها استقلاليتها موضحاً الهيكل التنظيمى للجامعة الأهلية والذى يختلف عن الشكل التقليدى للجامعات الحكومية فهى جامعة قائمة على البرامج وليس القطاعات.

ووجه "مندور" الشكر لفريق مستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش لمجهوداتهم لإنهاء العمل فى أسرع وقت موضحاً أن نسبة الإنجاز الكلى وصلت حتى الآن إلى 80%، واصلاً الشكر لفريق العمل المختص بإعداد اللوائح للبرامج.

كما تطرق المجلس لمتابعة آخر مستجدات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022.