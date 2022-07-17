جامعة المنصورة الجديدة تستقبل لجنة قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات

فريق المحافظات

استقبل الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، لجنة من قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتورة ساره البهلول مدير برامج الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة.

رأس لجنة الزيارة الدكتور سعيد محمد مجاهد أستاذ هندسة الروبوتات والديناميكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضوية كلا من الدكتور عماد علي الدين الشربيني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة، والدكتور وحيد غريب علي عبد العال أستاذ هندسة الحاسب والنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد مهدي مرزوق أستاذ هندسة التشييد كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتأتي الزيارة بناءا علي قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2021/12/26 بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والإستمرار في قبول طلاب جدد بعد ذلك في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

وقد شكلت لجنة قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية الهندسة، وهندسة الحاسب، جامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض على لجنة القطاع.

واستهل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة، مؤكدا على أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، كما استعرض سيادته فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية التى تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، موضحا أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى الأساليب والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل LMS and Connect ونظام بنوك الاسئلة الإلكترونية والإختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى، ونظام الدفع الإلكترونى وإنترنت بسرعة 100ميجابيت، وبنية تكنولوجية متميزة لاستخدامها فى شبكة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم وأن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي وله الأولوية فى سوق العمل من خلال بعض الإتفاقيات الدولية.

هذا وقامت اللجنة بمعاينة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كليه الهندسة، وهندسة الحاسب على الطبيعة، حيث تفقدت مبنى الكلية من مدرجات وقاعات دراسية وقاعات استذكار، كما تفقدت مبنى المكتبة، ومعامل الحاسب الآلي، معامل الرسم الهندسي ومعامل الفيزياء المتخصصة ومعامل الكيمياء، والحاسب الألى، كما اطلعت على لائحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها وكذا أعمال الإمتحانات ونظم التقويم بالكلية، وعاينت مقر غرف التصحيح الإلكتروني كما استمعت إلى شرح وافي من عمداء كليات الهندسة ومديري البرامج عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.